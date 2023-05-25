Reuters: Байден и республиканцы приближаются к договоренностям по госдолгу

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) приближаются к договоренностям по повышению потолка госдолга с целью предотвращения в дефолта в стране. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, договоренности касаются повышения потолка госдолга при ограничении расходов федеральных властей США. Стороны, как ожидается, подготовят документ, в котором будут приведены согласованные ими показатели по выделению средств, в том числе на образование и жилищное строительство. В публикации уточняется, что имеющиеся сейчас разногласия между Белым домом и республиканцами касаются расходов в размере около $70 млрд.

Как отметили источники, ожидается, что детали ограничения расходов американские законодатели "проработают в последующие месяцы в рамках обычного процесса ассигнования" средств.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.