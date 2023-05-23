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Партию Зеленского заподозрили в нарушении закона

Партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заподозрили в нарушении законов в части финансирования на сумму в почти три миллиона гривен. Соответствующую проверку начала Национальная полиция страны. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

Партию Зеленского заподозрили в нарушении закона
© globallookpress.com

Согласно информации НАПК, три физических лица внесли денежные взносы на счет партии на сумму в общей сложности в два миллиона 896 тысяч гривен (78,4 тысячи долларов). При этом данные граждане не имели соответствующих доходов для подобных вложений.

«Это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии», — говорится в сообщении.

Однако законодательство Украины запрещает делать взносы в поддержку политических партий анонимными лицами или под псевдонимом. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, а также ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок в пять лет.

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