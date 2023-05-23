Партию Зеленского заподозрили в нарушении закона

Партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заподозрили в нарушении законов в части финансирования на сумму в почти три миллиона гривен. Соответствующую проверку начала Национальная полиция страны. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

Согласно информации НАПК, три физических лица внесли денежные взносы на счет партии на сумму в общей сложности в два миллиона 896 тысяч гривен (78,4 тысячи долларов). При этом данные граждане не имели соответствующих доходов для подобных вложений.

«Это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии», — говорится в сообщении.

Однако законодательство Украины запрещает делать взносы в поддержку политических партий анонимными лицами или под псевдонимом. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, а также ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок в пять лет.