Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области

Взаимодействие бомбардировщиков США и истребителей России над Балтикой было профессиональным и безопасным. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — сказал он.

По словам Райдера, бомбардировщики появились над Балтикой в рамках «давно запланированных учений в Европе».