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Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области

Взаимодействие бомбардировщиков США и истребителей России над Балтикой было профессиональным и безопасным. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».

Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области
© РИА Новости

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — сказал он.

По словам Райдера, бомбардировщики появились над Балтикой в рамках «давно запланированных учений в Европе».

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических американских бомбардировщика В-1В, которые летели в сторону границы РФ.

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