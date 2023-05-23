Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области
Взаимодействие бомбардировщиков США и истребителей России над Балтикой было профессиональным и безопасным. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».
«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — сказал он.
По словам Райдера, бомбардировщики появились над Балтикой в рамках «давно запланированных учений в Европе».
Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой два стратегических американских бомбардировщика В-1В, которые летели в сторону границы РФ.