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Нидерланды выделят 260 миллионов евро для Украины

Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте Минобороны страны.

Нидерланды выделят 260 миллионов евро для Украины
© Lenta.ru

Глава военного ведомства страны Кайса Оллонгрен после встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что государство предоставит 260 миллионов евро на совместную закупку снарядов Украине. В данном случае речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров.

При этом сумма военной помощи Нидерландов Киеву уже составила 1,2 миллиарда евро.

Во вторник издание Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщило, что Нидерланды могут стать первой страной, отправившей Киеву истребители F-16. Как уточнялось, в настоящее время страна используют 24 самолета указанного типа, «готовых к оперативному развертыванию».

В свою очередь, по словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. Он отметил, что поставки военной техники Украине являются угрозой всему миру.

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