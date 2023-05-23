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В Израиле назначили нового посла в России

Заместителя гендиректора МИД Израиля Симону Гальперин назначили послом в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Израиля.

В Израиле назначили нового посла в России
© Соцсети

«Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении – назначить госпожу Симону Гальперин <...> на должность посла Израиля в РФ», – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что такое назначение требует предварительного одобрения от правительства Израиля.

В пресс-службе также добавили, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пожелал Гальперин успехов на новом посту.

«Министр иностранных дел Эли Коэн пожелал госпоже Гальперин успехов в работе на ожидаемой ее должности и поблагодарил генерального директора министерства иностранных дел Ронана Леви, возглавлявшего комитет по назначениям», – говорится в сообщении.

Ранее Глава МИД Израиля объяснил, почему страна не оказывает военную поддержку Украине.

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