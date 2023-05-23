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Лукашенко прокомментировал информацию о своей болезни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, коснувшись слухов о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус, а умирать он не собирается.

Лукашенко прокомментировал информацию о своей болезни
© РИА Новости

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал во вторник глава государства на совещании по вопросам здравоохранения. Его слова приводит агентство БелТА.

Стало известно об отказе Лукашенко лично приезжать на ПМЭФ

Лукашенко пояснил, что у него был очень плотный график.

"У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - отметил президент.

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