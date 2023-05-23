В ООН высказались о диверсии в Белгородской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о происходящем в Белгородской области. Его слова приводит «РИА Новости».
«Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность», — сказал Дюжаррик.
В связи с этим он призвал стороны воздержаться от эскалации и действий и риторики, способных «привести к усилению напряжения».
Напомним, что 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения пострадали несколько гражданских. ДРГ была разгромлена.