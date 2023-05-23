$80.17+0.2386.55+0.05

Стало известно об отказе Лукашенко лично приезжать на ПМЭФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил в кулуарах форума по камнеобработке «Карелфорум-2023» в Петрозаводске, передает ТАСС.

Стало известно об отказе Лукашенко лично приезжать на ПМЭФ
© Lenta.ru

Дипломат уточнил, что делегацию от Белоруссии на ПМЭФ возглавит вице-премьер страны.

«Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России», — добавил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что 24 мая встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях». Планы по встрече глав двух государств также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий