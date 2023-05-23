Стало известно об отказе Лукашенко лично приезжать на ПМЭФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил в кулуарах форума по камнеобработке «Карелфорум-2023» в Петрозаводске , передает ТАСС .

«Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Белоруссии и России», — добавил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что 24 мая встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях». Планы по встрече глав двух государств также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.