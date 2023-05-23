Боррель перепутал сербский Белград с российским Белгородом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался прокомментировать события, происходящие в Белгородской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что накануне в Белгородской области прошла контртеррористическая операция. В ее ходе, по данным Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 70 террористов.

Во время брифинга, проводившегося после заседания Совета ЕС по обороне, журналисты попросили Борреля прокомментировать ситуацию в Белгороде.

«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белграде», - недоуменно ответил высокопоставленный дипломат.

После того, как ему разъяснили ошибку, 76-летний чиновник пояснил, что в любом случае ничего не может сказать о событиях на российской границе.