Российское посольство отреагировало на заход авианосца США в Осло

«На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредным», – сказано в комментарии посольства России местным СМИ.