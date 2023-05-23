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Российское посольство отреагировало на заход авианосца США в Осло

Российское посольство в Норвегии прокомментировало будущий заход американского авианосца USS Gerald R. Ford в Осло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российское посольство отреагировало на заход авианосца США в Осло
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William

По словам представителей посольства, подобная демонстрация силы выглядит вредной и лишённой логики.

«На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредным», – сказано в комментарии посольства России местным СМИ.

Напомним, что авианосец USS Gerald R. Ford должен будет прибыть Осло 24 мая. Сообщается, что это позволит Норвегии развивать отношения со своим «самым важным союзником» – с США.

Ранее Украина заявила о договоренности с Норвегией о новых поставках ЗРК NASAMS.

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