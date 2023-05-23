Гросси выразил признательность Китаю за поддержку защиты ЗАЭС

«Всесторонний обмен мнениями с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать расти и улучшаться по мере развития его ядерной энергетической программы», – заявил он.