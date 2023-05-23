Гросси выразил признательность Китаю за поддержку защиты ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил признательность Китаю за поддержку усилий агентства по защите Запорожской АЭС. Об этом Гросси написал в своём Twitter.
«Всесторонний обмен мнениями с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать расти и улучшаться по мере развития его ядерной энергетической программы», – заявил он.
Кроме этого, Гросси поблагодарил китайскую сторону за «решительную поддержку» усилий МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что Гросси стремится согласовать принципы защиты Запорожской АЭС.