Украина и Польша будут вместе работать над созданием консенсуса по вступлению Киева в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим польским коллегой Збигневом Рау . По его словам, в ходе переговоров стороны скоординировали свои позиции в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе .

«В течение следующих недель нам [с главой МИД Польши] необходимо тесно вместе работать над формированием союзнического консенсуса для принятия решительных решений по трем направлениям, в том числе шагам к членству Украины [в НАТО]», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, помимо вопросов, связанных с атлантическими амбициями Киева, совместное взаимодействие необходимо и по треку укрепления институциональных связей украинской стороны с НАТО. Он также добавил, что последним направлением сотрудничества будут «гарантии безопасности» на фоне продолжения конфликта на Украине.