Сотрудники парижского Disneyland устроили забастовку

Сотрудники парка развлечений Disneyland в Париже устроили забастовку, требуя улучшить условия их труда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

По данным французского агентства, на забастовку утром 23 мая вышли около 500 человек разных профессий. Их поддержала CGT (профсоюзная организация). Они требуют повышения зарплаты на 200 евро и двойную оплату за работу по воскресеньям.