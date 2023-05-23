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Сотрудники парижского Disneyland устроили забастовку

Сотрудники парка развлечений Disneyland в Париже устроили забастовку, требуя улучшить условия их труда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

Сотрудники парижского Disneyland устроили забастовку
© globallookpress.com

По данным французского агентства, на забастовку утром 23 мая вышли около 500 человек разных профессий. Их поддержала CGT (профсоюзная организация). Они требуют повышения зарплаты на 200 евро и двойную оплату за работу по воскресеньям.

Во «Франс-Пресс» отметили, что всего в парижском Disneyland работают 17 тысяч сотрудников.

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