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Карлсон не примет участие в выборах президента США

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон не собирается принимать участия в выборах президента США в 2024 году и комитет политических действий, который стремился подтолкнуть его к баллотированию на пост главы, прекратил свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности со стороны адвоката журналиста Хармит Диллон. Об этом сообщает Hill.

Карлсон не примет участие в выборах президента США
© globallookpress.com

Издание получило от Диллона предупреждающее письмо, в котором он заявил, что Карлсон «не станет баллотироваться на пост президента США в 2024 году ни при каких обстоятельствах».

«Ваши недостоверные сведения наносят ущерб мистеру Карлсону и обманывают его сторонников. Если вы немедленно не прекратите свои усилия по сбору денег на кампанию журналиста, мы начнем использовать все законные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы отстоять его права и защитить его сторонников от этих искажений», — отметил адвокат ведущего.

Диллон добавил, что комитет политических действий не имел «разрешения Карлсона на использование его имени и фотографий». Он считает, что организация руководствуется «собственной выгодой» и перевод ей денег приведет к «разочарованию» тех, кто это сделает.

Позже адвокат подтвердил, что Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от ведущего.

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