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В Кремле прокомментировали ситуацию в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко обеспокоены появлением украинских диверсантов в Белгородской области и принимают все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Об этом сообщает ТАСС.

«Это требует от нас больших усилий», - сказал Песков.

В России приняли закон о признании загранпаспортов недействительными

В России расширили основания для признания загранпаспортов граждан недействительными. Соответствующий закон правительства приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и прочие причины. Кроме того, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации

Девять лет враг ведет войну, а Россия пытается ее прекратить с помощью специальной военной операции (СВО). Об этом во время проведения церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Россиянам напомнили о возможности получить от государства 350 тысяч рублей

В России предусмотрена помощь гражданам на открытие своего дела. Те, у кого уровень заработка которых ниже величины прожиточного минимума в регионе, могут претендовать на помощь от государства в размере до 350 тысяч рублей на эти цели, заявил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов, передает агентство «Прайм».

Для этого им нужно оформить социальный контракт, уточнил он.

Cпутник США фотографировал границу Белгородской области за два дня до атаки диверсантов

Спутник частной американской компании Maxar снимал Грайворонский округ, в частности село Козинка, Белгородской области за два дня до проникновения туда украинских диверсантов. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно представленным данным, спутник снимал Козинку 20 мая, а также 2 и 17 мая, до этого — в марте и феврале 2023 года.

Санду заявила, что Молдавия будет выполнять решение МУС об «аресте» Путина

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев намерен исполнить решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью иностранным журналистам, передает Euronews Romania.

Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке

Школьник ударил ножом одноклассницу во время проведения линейки по случаю последнего звонка в Иловлинском районе Волгоградской области. Информацию об этом ТАСС подтвердил первый заместитель главы администрации района Олег Попов.

Страны ЕС выставили счет на десять миллиардов за оружие для Киева

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС запросили у руководства Евросоюза десять миллиардов долларов компенсации за поставки оружия. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Боррель подчеркнул, что эта сумма «намного больше, чем ожидалось».

Польским перевозчикам на АЗС России придется платить за топливо втридорога

Грузовики из Польши не будут заправлять в России по местным ценам, а сама Польша должна заплатить России 750 млрд долларов компенсаций.

В Госдуме призвали правительство РФ не заправлять польские грузовики на АЗС по российским розничным ценам. Для них предлагается другой прайс – соответствующий расценкам на топливо в странах Евросоюза.

В Мадриде задержали людей, повесивших на мосту куклу в форме футболиста Винисиуса

Соцсети

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде четырех человек, которые повесили на мосту куклу в футболке бразильского футболиста "Реала" Винисиуса. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.