Содружество Независимых Государств надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики крайне негативными последствиями, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, пока заявлено о выходе Кишинева из Межпарламентской ассамблеи СНГ, но Молдова предполагает остаться во многих соглашениях в рамках Содружества, потому что выход из этих соглашений будет большим ударом и для экономики, и для гуманитарных связей, передает ТАСС.

По мнению Лебедева, трезво мыслящие политики, государственные деятели в Молдове все-таки сохранят членство Молдовы в Содружестве. Лебедев подчеркнул, что это было бы «важно как для народа Молдовы, так и для других стран Содружества».