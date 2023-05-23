$80.17+0.2386.55+0.05

Генсек СНГ Лебедев: Возможный выход Молдавии из СНГ обернется против республики

Содружество Независимых Государств надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики крайне негативными последствиями, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, пока заявлено о выходе Кишинева из Межпарламентской ассамблеи СНГ, но Молдова предполагает остаться во многих соглашениях в рамках Содружества, потому что выход из этих соглашений будет большим ударом и для экономики, и для гуманитарных связей, передает ТАСС.

По мнению Лебедева, трезво мыслящие политики, государственные деятели в Молдове все-таки сохранят членство Молдовы в Содружестве. Лебедев подчеркнул, что это было бы «важно как для народа Молдовы, так и для других стран Содружества».

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу передал в правительство страны запрос о подготовке проекта решения о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий