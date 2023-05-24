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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Будапешт не одобряет поучений со стороны США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобряет поучений со стороны США и стремления Вашингтона навязать другим государствам свою точку зрения, передает РИА Новости.

Премьер Венгрии Орбан: Будапешт не одобряет поучений со стороны США
© РИА Новости

По его словам, Демократическая партия США больше руководствуется идеологией, чем американские республиканцы, и всегда пытается "убедить" другие страны, "а иногда заставить, как жить". Как указал политик, это "не нравится" Венгрии.

"У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров", - сказал Орбан.

По его мнению, бывший президент США Дональд Трамп это понимал. Ранее Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты пытаются втянуть Венгрию в украинский конфликт.

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