Премьер Венгрии Орбан: Будапешт не одобряет поучений со стороны США

"У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров", - сказал Орбан.