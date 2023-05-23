Протаранившего ограду Белого дома водителя обвинили в попытке убить Байдена
Полиция обвиняет водителя грузового фургона, который врезался в ограждение недалеко от Белого дома в Вашингтоне, в намерении убить президента Джо Байдена, вице-президента США Камалу Харрис и членов их семей. Об этом сообщает CNN.
Напомним, что инцидент произошел вечером в понедельник, 22 мая. Водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. В автомобиле при обыске правоохранители обнаружили нацистский флаг. Сам фургон принадлежал компании U-Haul, которая сдает в аренду грузовики.
Водителя задержали, однако его имя и возраст не раскрываются. Сейчас в расследовании происшествия участвует полиция, Секретная служба США и ФБР.
Обвиняемому инкриминируют угрозу убийства, похищения или причинения вреда президенту, вице-президенту и их семьям. Кроме того, его обвиняют в нападении с использованием опасного орудия, причинении ущерба собственности государства, опасном вождении и незаконном проникновении на охраняемую территорию.