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Орбан прокомментировал идею ввести очередной пакет ссанкций против России

Планы Евросоюза ввести 11-й пакет санкций против России противоречит здравому смыслу, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан прокомментировал идею ввести очередной пакет ссанкций против России
© РИА Новости

Политик добавил, что предыдущие десять попыток оказались провальными.

«Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает», - сказал Орбан.

Ранее он призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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