Российский политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности страны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Специалист выразил мнение, что сторонам удастся найти компромисс и заключить мирное соглашение, при этом главной темой дискуссий станет вопрос о степени автономии армянской общины Карабаха.



Пашинян заявлял о том, что Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. квадратных километров, еще раньше - в Рейкьявике . И очевидно, что эта территория включает в себя Карабах. Кроме того, в Праге - тоже на европейской площадке - Пашинян ранее заявлял, что Армения признает Алма-Атинскую декларацию 1991 года, по которой Карабах является частью Азербайджана. Поэтому тут никаких кардинальных изменений не произошло. Просто новое заявление Пашиняна по Нагорному Карабаху стало более ярким, чем другие. Но в принципе тенденции понятны. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Специалист напомнил, что через два года заканчивается заключенное при посредничестве России сочинское соглашение между Арменией и Азербайджаном.

"Азербайджан его не продлит. В результате мандат российских миротворцев закончится, и они покинут регион. Тогда через два с половиной года армия Азербайджана вступит на территорию Карабаха. Учитывая, что Вторая Карабахская война показала существенное превосходство армии Азербайджана над армией Армении, то, думаю, после каких-то незначительных боев армия Армении бежит из Карабаха, регион будет занят военным путем. Полностью понимая такую перспективу, Пашинян пытается договориться о неком компромиссе. По этому компромиссу Армения признает, что весь Карабах - это Азербайджан, но требует политической автономии для армянской общины Карабаха, причем политической автономии очень высокого уровня. При этом она хочет, чтобы гарантами этой автономии были не азербайджанская конституция или азербайджанский парламент, а международные организации", — отметил политолог.

По словам Маркова, в России и на Западе также существует понимание способности Азербайджана "взять Карабах".

"Но тут возникает вопрос: каковы форматы интеграции армянской общины Карабаха в Азербайджан? Баку тоже не хочет, чтобы все ее представители сбежали. Азербайджан считает себя цивилизованной страной и хочет, чтобы армяне Карабаха интегрировались в азербайджанское общество. Но он не хочет давать никакой автономии, потому что, во-первых, чувствует за собой силу, во-вторых, потому что армянская автономия в советские времена уже была у армян Карабаха, и тогда произошло жесточайшее злоупотребление этой автономией. Тогда они начали создавать собственные вооруженные силы, начали процесс отделения, по сути мятеж, и все это закончилось кровопролитной Первой Карабахской войной", — отметил специалист, добавив, что Азербайджан не хочет "вновь закладывать такую мину под свою государственность".

Государственной политикой Азербайджана является мультикультурализм, подчеркнул аналитик.

"Президент страны Ильхам Алиев говорил: а зачем армянам большие права, чем у любого другого народа в Азербайджане? Мол, в стране живут и реализуют себя десятки народов, пользуясь мультикультурализмом, а не автономией", — отметил Марков.

Политолог предположил, что Пашинян в сложившейся ситуации не хочет довериться азербайджанской стороне, опасаясь свержения или расправы.

"Он боится идти по этому пути. В Армении есть ряд радикальных вооруженных группировок. Плюс в 1999 году правительство Армении расстреляли прямо в парламенте", — сказал эксперт.

Наиболее вероятным сценарием развития ситуации Марков назвал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, в котором "не будет ничего про автономию армянской общины Карабаха".

"Причем Пашинян хочет, чтобы оно было подписано не на российской площадке, как это было в Сочи, а на европейской - хочет сбежать от России на Запад... Кроме того, возможно, будет дополнительный документ, регулирующий каким-то образом гарантии прав. Ведь армяне опасаются, что придут азербайджанские власти, вернутся потомки беженцев и отомстят за чудовищные преступления, которые были во времена, когда Армения захватывала Карабах. Они хотят, чтобы их от этой мести защитили. Думаю, что на какой-то компромисс Азербайджан пойдет, он заинтересован в том, чтобы армяне хотя бы частично остались в Карабахе", — заявил специалист.

Он добавил, что "Москва подталкивает Ереван к компромиссу" по карабахскому вопросу.

"И в этом смысле новое заявление Пашиняна можно расценивать позитивно. Но вопросы вызывает сама политика Пашиняна: он хочет перепрыгнуть с союзничества с Россией на союзничество с ЕС и США. Он хочет, чтобы соглашение между Арменией и Азербайджаном было подписано не на российской, а на европейской площадке. Он хочет выгнать российскую военную базу, выгнать российских пограничников, заменить российских миротворцев на французских...", — сказал Марков.

Ранее Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом он назвал обеспечение безопасности армянского населения условием для такого развития событий, передавал ТАСС. Пашинян подчеркнул, что Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана "и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах". Также он указал на проведение интенсивных переговоров между Ереваном и Баку. Пашинян надеется на то, что сторонам удастся договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.