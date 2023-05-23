Орбан: Украина не сможет победить без прямого участия войск НАТО

Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме в Катаре.

Он призвал сосредоточиться мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации, передает «Коммерсант».

Орбан считает, что у Украины нет возможности победить, так как НАТО не готово отправлять войска.

«Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры», – сказал он.

Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша военной помощи Киеву.

По его словам, Евросоюз намерен решить этот вопрос, так как Запад не может блокировать помощь Украине