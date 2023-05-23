Страны ЕС выставили счет на десять миллиардов за оружие для Киева

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС запросили у руководства Евросоюза десять миллиардов долларов компенсации за поставки оружия. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Боррель подчеркнул, что эта сумма «намного больше, чем ожидалось».

«Получив 3,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, мы привлекли десять миллиардов евро на военную поддержку», - отметил дипломат.

Боррель добавил, что военная поддержка должна продолжаться, в том числе в виде подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F16, которые должны быть поставлены «чем раньше, тем лучше».

В начале мая Совет ЕС одобрил совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение резервов европейских армий на один миллиарда евро.