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Страны ЕС выставили счет на десять миллиардов за оружие для Киева

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС запросили у руководства Евросоюза десять миллиардов долларов компенсации за поставки оружия. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Страны ЕС выставили счет на десять миллиардов за оружие для Киева
© globallookpress.com

Боррель подчеркнул, что эта сумма «намного больше, чем ожидалось».

«Получив 3,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, мы привлекли десять миллиардов евро на военную поддержку», - отметил дипломат.

Боррель добавил, что военная поддержка должна продолжаться, в том числе в виде подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F16, которые должны быть поставлены «чем раньше, тем лучше».

В начале мая Совет ЕС одобрил совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение резервов европейских армий на один миллиарда евро.

Деньги выделят из Европейского фонда мира на закупки для ВСУ артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра и ракет. Боеприпасы будет разрешено приобретать лишь у компаний из ЕС и Норвегии.

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