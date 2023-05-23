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В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве

Референдум о двойном гражданстве пройдет в Литве одновременно с президентскими выборами в 2024 году, сообщили в парламенте республики, передает ТАСС.

В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве
© globallookpress.com

«На очередном пленарном заседании предложение провести референдум по гражданству 12 мая 2024 года одновременно с первым туром президентских выборов поддержали 111 депутатов, голосовавших против не было, пять человек воздержались», — заявили в литовском сейме.

Ранее председатель Комитета будущего в парламенте страны Раймундас Лопата сообщил, что депутаты сейма захотели переименовать Россию в Московию. Выводы из обсуждения этой инициативы депутаты направят правительству Литвы и европейским странам.

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