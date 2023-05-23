В Литве пожаловались на нехватку оружия после помощи Украине

По его словам, средства на поддержку Украины выделялись из собственных запасов, так что теперь их необходимо компенсировать. В ответ на замечание журналиста о том, что в краткосрочной перспективе у Литвы может возникнуть нехватка средств, которые были переданы Украине и которые ЕС не в состоянии возместить, Анушаускас «с глубоким вздохом» отметил, что все передавшие помощь Украине члены НАТО, в частности Литва, сталкиваются с дефицитом некоторых вооружений.