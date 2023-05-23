Обзор иноСМИ: «США не хотят победы Киева» и споры о русском языке в Казахстане

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трёхъязычие в Казахстане: блажь или необходимость?»

Видео дня

Школы Казахстана переведены на трехъязычную программу обучения - на казахском, русском и английском, и большинство граждан относится к этому подходу скептически, пишет QMonitor. В статье подчеркивается, что сомнений ни у кого не вызывает лишь необходимость изучения казахского, а против английского возражений довольно мало.

QMonitor отмечает, что в основном споры ведутся вокруг русского языка, так как «рано или поздно основная часть населения станет общаться между собой на казахском, а роль «окна в мир», которую в Казахстане на протяжении долгого времени выполнял (и пока еще выполняет) язык Пушкина, перейдет к English». Однако русский остается одним из самых распространенных языков в мире и благодаря ему можно получить доступ к широкому пласту информации, «чего, к сожалению, нельзя сказать про казахский», подчеркивает издание.

«России удается обойти любые санкции»

Западные санкции были в том числе призваны отрезать российские авиакомпании от поставок запчастей для самолетов, но комплектующие все еще идут в Россию окольными путями, пишет немецкий журнал Focus. В период с марта по конец августа 2022 года импорт авиазапчастей в Россию из США, Франции и Германии был заменен поставками из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран.

К примеру, в июне 2022-го компания из эмирата Умм-эль-Кайвайн поставила в Россию электронную деталь для управления самолетами Airbus A320, которую произвел французский концерн Thales, а в июле в РФ из ОАЭ были ввезены авиационные шины марки Michelin.

«США не хотят победы Украины»

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил Politico, что Вашингтон не хочет победы Киева, поэтому медлит с решениями о поставках оружия Украине. По его словам, продолжающееся поэтапное принятие решений администрацией США «подрывает большую часть той хорошей работы, которую она уже проделала».

По мнению Ходжеса, если бы власти США решили, что хотят победы Украины, то «все отговорки ушли бы, решения были бы приняты вовремя, а полный эффект поддержки Запада привел бы к скорейшему успешному завершению» конфликта. Он подчеркнул, что поставка истребителей F-16 Украине действительно имела бы большое значение.

США пригрозили грузинским компаниям санкциями

В Госдепартаменте США обеспокоены решением России и Грузии восстановить авиасообщение, сообщает NewsGeorgia. Американские дипломаты предупредили, что грузинские сервисные компании, работающие в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, могут попасть под санкции.

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что пока Грузия возобновляет авиасообщение с Россией, многие западные страны запрещают самолетам РФ заходить в свое воздушное пространство. Он заявил, что «все западное общество дистанцировалось от этого режима, и сейчас не время наращивать отношения с Россией».

«Российская армия трансформируется - НАТО спешить соревноваться»

На украинских полях сражений формируется новая российская армия - более опытная и «все еще хорошо укомплектованная», пишет Newsweek. В то же время украинский кризис дал НАТО время для пополнения запасов и расширения национальных вооруженных сил, которые на протяжении десятилетий в основном занимались вялотекущими противоповстанческими конфликтами. Однако представители НАТО заявили изданию, что альянс все еще не готов столкнуться с тем, что Россия вынесет из конфликта на Украине.