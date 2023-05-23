Зеленский вернулся на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся на Украину и уже посетил зону боевых действий. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Украинский лидер сообщил лишь, что находится в полосе обороны Угледар – Марьинка. К своему посту он приложил фотографии, на которых стоит рядом с группой морпехов.

«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ», – написал президент.

Также опубликованы фотографии, на которых видно как Зеленский вручает награды морпехам.

В течение последнего месяца украинский президент посетил несколько стран. Так, он был в Риме и Ватикане, где встретился с Папой Римским. Зеленский также совершил поездку в Париж, где его принял Эмманюэль Макрон, провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.