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Зеленский вернулся на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся на Украину и уже посетил зону боевых действий. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Украинский лидер сообщил лишь, что находится в полосе обороны Угледар – Марьинка. К своему посту он приложил фотографии, на которых стоит рядом с группой морпехов.

«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ», – написал президент.

Также опубликованы фотографии, на которых видно как Зеленский вручает награды морпехам.

В течение последнего месяца украинский президент посетил несколько стран. Так, он был в Риме и Ватикане, где встретился с Папой Римским. Зеленский также совершил поездку в Париж, где его принял Эмманюэль Макрон, провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

Кроме того, украинский лидер побывал в Германии, Саудовской Аравии, а также в Японии. На этой неделе у Зеленского также запланированы несколько встреч, но они уже пройдут на Украине.

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