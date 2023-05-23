Байден планирует посетить Финляндию в начале июля

Американский президент Джо Байден намерен посетить Финляндию в начале июля. Соответствующую информацию распространило местное издание Iltalehti, сославшись на источники во внешнеполитической сфере.

Как стало известно, летом в республике состоится саммит северных стран и Соединенных Штатов. Именно это мероприятие планирует посетить действующий хозяин Белого дома.

При этом журналисты назвали визит главы государства в скандинавскую страну историческим. Предстоящая поездка станет первым случаем, когда американский лидер прибудет в Хельсинки без видимой связи с отношениями между Вашингтоном и Москвой, уточняет ФАН.