NYT: прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках Трампа

Американская федеральная прокуратура запросила документы о зарубежных сделках 45-го президента США Дональда Трампа, начиная с 2017 года.

Прокуратура контролирует расследование по делу об обращении Трампа с секретными документами.

Надзорное ведомство направило запрос в суд с целью получения данных о его деловых сделках в зарубежных государствах с момента вступления в должность президента.

По данным источника, в частности, прокуратура запросила данные о недвижимости и лицензировании компании Trump Organization в Китае, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане.