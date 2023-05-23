США пообещали не начинать войну с Папуа — Новой Гвинеей

Папуа — Новая Гвинея и Вашингтон подписали соглашение об обороне на фоне гонки американских властей с Китаем за влияние в регионе. Согласно документу, территория тихоокеанской страны не будет использоваться в качестве базы США для «развязывания войны», подчеркнул премьер-министр Джеймс Марапе по итогам переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Цитату приводит The Guardian.

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Марапе заявил, что соглашение, которое, по его словам, он полностью опубликует для всеобщего обозрения 25 мая, запрещает «наступательные военные операции» с территории Папуа — Новой Гвинеи.

«[В документе] есть конкретный пункт, который гласит, что это партнерство не является попыткой использовать страну как место для начала наступательных военных операций», — подчеркнул министр.