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Боррель заявил о подготовке украинских пилотов для F-16 в Польше

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, включая Польшу, начали обучать украинских пилотов работе с истребителями F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Боррель сделал перед заседанием Совета по иностранным делам.

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша», - рассказал он.

Боррель также подчеркнул, что двери для поставок истребителей Украине открыты.

«Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит», - отметил дипломат.

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине F-16. Власти Нидерландов обещали рассмотреть вопрос о поставках Киеву своих F-16, глава МИД страны Вопке Хукстра подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

Представитель Госдепа Миллер: поставки F-16 Украине являются приоритетной задачей для США

В мае 2023-го Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей F-16 для Украины и обучения украинских пилотов. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки.

По данным CNN, администрация США в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что Вашингтон разрешит им поставить F-16 Киеву.

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