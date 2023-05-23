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Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и во вторник впервые примет участие в заседании его управляющего совета. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель после прибытия на встречу министров обороны стран ЕС.

Боррель: Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству
© globallookpress.com

"Сначала мы проведем заседание управляющего совета Европейского оборонного агентства, на котором впервые поприветствуем Данию, нашего нового члена", - заявил он.

По словам Борреля, на заседании будут рассмотрены 11 новых проектов программы оборонного партнерства Евросоюза, "которые станут важным шагом в деле укрепления армий стран ЕС".

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