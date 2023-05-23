Боррель: Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и во вторник впервые примет участие в заседании его управляющего совета. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель после прибытия на встречу министров обороны стран ЕС.