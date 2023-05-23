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Пекин заявил, что сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию других стран

Взаимодействие Пекина и Москвы не подвержено влиянию третьих сторон. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай на фоне беспокойства западных стран по поводу российско-китайского сотрудничества.

Пекин: сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию других стран
© РИА Новости

"Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию", - сказала Мао Нин.

Она отметила, что Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе с Россией. При этом Пекин исходил из принципов равноправия и взаимной выгоды.

"Мы всегда выступали против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинных рук", - сказала Мао Нин.

Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, сказала она, комментируя возможные санкции в отношении сотрудничающих с РФ предприятий из КНР.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Шанхай для участия в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Из Шанхая глава кабмина РФ отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

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