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Боррель сообщил, что подготовка украинских лётчиков на F-16 уже началась

Ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.

Представитель Госдепа Миллер: поставки F-16 Украине являются приоритетной задачей для США

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.

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