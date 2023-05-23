Пока вы спали: глава разведки ФРГ о причастных к диверсии на «Северных потоках» и главная задача Эрдогана
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Глава разведки ФРГ: спецслужбы пока не знают виновных во взрыве «Северных потоков»
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил о том, что сейчас ни одна спецслужба не может точно назвать виновных в подрыве российских газопроводов системы «Северный поток». Его слова приводит ТАСС.
Глава разведки ФРГ констатировал, что поиски виновных и работу криминалистов сильно осложняет то, что место взрывов находится на морском дне, однако уже есть «заметные успехи в следствии».
«Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие – менее», - подчеркнул Бруно Каль.
Конгресс США и Белый дом не смогли договориться о повышении госдолга
Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти в ходе переговоров не смогли прийти к соглашению по потолку госдолга, назвав при этом диалог продуктивным. Об этом сообщает «Коммерсант».
И глава Белого дома, и представитель Конгресса заявили о намерении продолжать переговоры, чтобы «предотвратить дефолт и избежать катастрофы для экономики».
«Несмотря на наличие разногласий, спикер и я продолжим обсуждать пути продвижения вперед», - заверил Байден.
В России на 43% выросли продажи электросамокатов
За первый квартал 2023 года в России было продано 24,5 тысяч электросамокатов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на аналитику ГК «F+ tech-Марвел» пишет «Коммерсант».
При этом опрошенные изданием эксперты считают, что темпы роста спроса на электросамокаты будут снижаться. По их мнению, в первую очередь на популярность этого вида транспорта повлияет введение ПДД для владельцев самокатов и получение ими первых штрафов за нарушения.
Африканская миссия предложила Киеву и Москве сесть за стол без отвода войск
Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и ЮАР выступили с мирной инициативой, которая предполагает остановку боевых действий и возобновление переговоров между Россией и Украиной без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Об этом сообщает РБК.
Такое предложение озвучил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. В свою очередь посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова подчеркнула, что «не будет никаких переговоров, если россияне не покинут нашу территорию».
Эрдоган назвал свою основную задачу в случае переизбрания президентом Турции
В случае своей победы во втором туре президентских выборов в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган намерен разработать новую Конституцию. Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT Haber.
«Наше самое большое желание — привести нашу страну к новой Конституции с учетом национальной воли. (…) Мы хотим спасти нашу демократию от Конституции, которая была продуктом эпохи государственного переворота», - пояснил он.