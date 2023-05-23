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В Польше неизвестный металлический предмет пробил крышу жилого дома

Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше. Как сообщает RMF FM, об этом рассказал сам владелец жилья.

Инцидент произошел в деревне раков Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством. Предмет серьезно повредил крышу и пробил ее, однако люди в результате происшествия не пострадали.

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Хозяин дома отметил, что в этот момент был на работе, однако дома оставался его сын.

«Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло», — сказал он.

T.me/rian_ru/203442

На чердаке мужчина нашел металлический предмет округлой формы, расколотый на две части. Каждый из них весит около 2 кг. О происшествии уже знает полиция, военные и прокуратура, однако выяснить происхождение пока не удалось. Следователи провели обширный анализ и обратились в службы гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет мог быть элементом самолета.

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