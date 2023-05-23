В Польше неизвестный металлический предмет пробил крышу жилого дома
Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше. Как сообщает RMF FM, об этом рассказал сам владелец жилья.
Инцидент произошел в деревне раков Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством. Предмет серьезно повредил крышу и пробил ее, однако люди в результате происшествия не пострадали.
Хозяин дома отметил, что в этот момент был на работе, однако дома оставался его сын.
«Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло», — сказал он.
На чердаке мужчина нашел металлический предмет округлой формы, расколотый на две части. Каждый из них весит около 2 кг. О происшествии уже знает полиция, военные и прокуратура, однако выяснить происхождение пока не удалось. Следователи провели обширный анализ и обратились в службы гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет мог быть элементом самолета.