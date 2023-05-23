В ЕС призвали отправлять неукраинских беженцев за пределы Европы
Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг призвала ЕС рассмотреть отправку части прибывающих беженцев в «безопасные третьи страны». Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на обращение депутата.
Виборг подчеркнула, что из-за украинского кризиса ЕС в целом и Норвегия в частности столкнулись с наплывом беженцев.
Депутат отметила, что в Норвегии начались проблемы с расселением украинских беженцев и предоставлением им социальных услуг. В то же время растет приток беженцев из стран за пределами Европы, заявила Виборг.
По ее мнению, беженцев, которые прибывают в ЕС не из других европейских стран, можно отправлять в безопасные страны за пределами Европы.
Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.
Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.
По данным немецкого МВД, осенью 2022 года количество украинских беженцев достигло рекордной отметки в 1 001 867 человек.