$79.94+0.0386.50+0.22

В ЕС призвали отправлять неукраинских беженцев за пределы Европы

Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг призвала ЕС рассмотреть отправку части прибывающих беженцев в «безопасные третьи страны». Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на обращение депутата.

В ЕС призвали отправлять неукраинских беженцев за пределы Европы
© globallookpress.com

Виборг подчеркнула, что из-за украинского кризиса ЕС в целом и Норвегия в частности столкнулись с наплывом беженцев.

Депутат отметила, что в Норвегии начались проблемы с расселением украинских беженцев и предоставлением им социальных услуг. В то же время растет приток беженцев из стран за пределами Европы, заявила Виборг.

По ее мнению, беженцев, которые прибывают в ЕС не из других европейских стран, можно отправлять в безопасные страны за пределами Европы.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.

По данным немецкого МВД, осенью 2022 года количество украинских беженцев достигло рекордной отметки в 1 001 867 человек.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий