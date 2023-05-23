В ЕС призвали отправлять неукраинских беженцев за пределы Европы

Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг призвала ЕС рассмотреть отправку части прибывающих беженцев в «безопасные третьи страны». Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на обращение депутата.

Виборг подчеркнула, что из-за украинского кризиса ЕС в целом и Норвегия в частности столкнулись с наплывом беженцев.

Депутат отметила, что в Норвегии начались проблемы с расселением украинских беженцев и предоставлением им социальных услуг. В то же время растет приток беженцев из стран за пределами Европы, заявила Виборг.

По ее мнению, беженцев, которые прибывают в ЕС не из других европейских стран, можно отправлять в безопасные страны за пределами Европы.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.