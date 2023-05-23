Писательница Кэрролл намерена отсудить у Трампа еще $10 млн

Писательница Элизабет Джин Кэрролл обратилась в суд с просьбой внести изменения в иск о клевете, поданный ею против бывшего президента США Дональда Трампа, и хочет отсудить у него еще $10 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

По его данным, Кэролл намерена привлечь Трампа к ответственности за его слова на выступлении перед избирателями после вынесения решения суда, которое транслировалось в эфире телеканала CNN. Адвокаты Кэрролл считают, что на встрече Трамп повторил клеветнические заявления в адрес писательницы.

"Трудно представить себе клевету, которая была бы так сильно мотивирована ненавистью, враждебностью и злобой", - написали юристы в обращении к суду.

По их мнению, сумма, которую Трамп обязан выплатить Кэрролл в результате признания его виновным, должна быть увеличена, "чтобы наказать Трампа, а также удержать его и других лиц от дальнейшей клеветы".

Девятого мая жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Экс-глава Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн.