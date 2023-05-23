В США высказались о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область

Вашингтон считает, что Киев должен сам решать, как проводить военные операции против России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

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Он прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область. «Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», — высказался дипломат. Он добавил, что США не призывают украинские войска к вылазкам на территории России.

«Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ», — добавил он.