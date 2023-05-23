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В защитные ограждения недалеко от Белого дома врезался грузовик

В заграждения безопасности вокруг площади Лафайет через дорогу от Белого дома врезался грузовик. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальных лиц.

В защитные ограждения недалеко от Белого дома врезался грузовик
© Lenta.ru

Как стало известно телеканалу, инцидент произошел в понедельник, 22 мая, около 22 часов. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель был задержан.

Как отметил представитель секретной службы Энтони Гульельми, предварительное расследование показало, что водитель возможно, намеренно врезался в заграждения. По его словам, осмотр грузовика не выявил ничего подозрительного.

Власти перекрыли улицы нескольких кварталов вокруг Белого дома. В настоящее время расследуются причины произошедшего.

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