В МИД Китая заявили о намерениях стран G7 «одурачить» мир

Страны G7 пытаются «одурачить» мир, выставляя Китай угрозой, однако сами при этом нарушают многие международные нормы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

Она напомнила, что некоторые члены G7 назвали Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Однако Хуа Чуньин считает КНР «двигателем номер один» глобальной экономики, так она способствует благосостоянию рынка больше, чем «все члены G7 вместе взятые». КНР заключила торговое сотрудничество со множеством стран по всему миру, а также заняла второе место по величине финансовых вложений в финансирование операций ООН по поддержанию мира.