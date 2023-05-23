Встреча Бербок и Сийярто закончилась перепалкой из-за Украины

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и ее коллега из Венгрии Петер Сийярто поспорили из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Киеву. Об этом пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци, передает РИА Новости.

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Четыре дипломата подтвердили факт ссоры министров Германии и Венгрии в ходе встречи в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине. Журналист утверждает, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь Киеву со стороны Европейского союза. Она также процитировала некие «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, пытаясь уличить министра Венгрии в нарушении международного права. Более детальной информации обозреватель не предоставил.

Баригацци отметил, что Будапешт отверг все обвинения и указал на неточность отчетов, на которые ссылался Берлин.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт планирует выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины. Он намерен стоять на своем до тех пор, пока ОТП фигурирует в списке «спонсоров войны».