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МИД Китая: G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой

Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая, заявила, что страны Большой семерки (G7) не могут «одурачить мир», одновременно нарушая международное право и называя угрозой КНР.

МИД Китая: G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой
© РИА Новости

«Некоторые члены G7 назвали Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Серьезно?» – задается вопросом Чуньин.

Она отметила, что Китай в данный момент является «двигателем номер один» мировой экономики и главным торговым партнером для более чем 140 стран мира.

«Если Китай – угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?», – цитирует дипломата Общественная служба новостей.

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