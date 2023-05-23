МИД Китая: G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой

Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая, заявила, что страны Большой семерки (G7) не могут «одурачить мир», одновременно нарушая международное право и называя угрозой КНР.

«Некоторые члены G7 назвали Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Серьезно?» – задается вопросом Чуньин.

Она отметила, что Китай в данный момент является «двигателем номер один» мировой экономики и главным торговым партнером для более чем 140 стран мира.