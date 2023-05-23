Газета The New York Times опубликовала материал про отъезд президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7 в Хиросиме. Читатели издания озадачились странному сочетанию текста и сопровождающей его фотографии, пишет РИА Новости.

Как говорится в статье, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте The New York Times, Зеленский покинул саммит G7, заручившись помощью ряда стран, которые пообещали обучить его пилотов управлять F-16, а также заверили о своем непринятии перехода Бахмута (российское название — Артемовск) под контроль РФ. В качестве иллюстрации для поста журналисты по какой-то причине выбрали фото с шестью мужчинами, несущими гроб.

Читатели издания стали обсуждать такое решение.

«Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?» — спросила Yana Rakhmatullina.

Chronology задался вопросом, не покинул ли Зеленский саммит G7 в гробу.

Eljay Edwards выразил мнение, что «разжигатели войны» будут тянуть боевые действия на Украине до тех пор, пока Зеленский «с кучей кокаина в президентском дворце» будет ругаться на них, в то время как Киев окажется в руинах.