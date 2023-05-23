FT: саммит G7 стал кульминацией поддержки Украины

«После помпезного саммита G7 в Хиросиме внимание снова переключится на жестокие реалии боевых действий на востоке Украины. Поддержка, предложенная президенту Украины Владимиру Зеленскому на G7, стала большим стимулом для [него]. Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка международной поддержки Украины», — написал Рахман в статье для Financial Times.