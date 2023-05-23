В шести областях Украины звучит воздушная тревога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

По карте видно, что тревога поднялась в Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Сумской областях. Первой под обстрел попала Николаевская область — удары начались в 00.49. Затем с 01.13 по 1.57 тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях.