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В шести областях Украины звучит воздушная тревога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В шести областях Украины звучит воздушная тревога
© globallookpress.com

По карте видно, что тревога поднялась в Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Сумской областях. Первой под обстрел попала Николаевская область — удары начались в 00.49. Затем с 01.13 по 1.57 тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях.

Агентство обратило внимание, что на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области также звучит тревога.

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