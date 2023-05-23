Президент Владимир Зеленский скрывает реальное число жертв среди солдат Вооруженных сил Украины, на сегодня это его главный секрет. Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles, передает URA.RU.

В публикации уточняется, что число погибших и раненых среди украинских солдат резко возросло с конца лета, об этом свидетельствуют все имеющиеся показатели. Число призванных на службу граждан Украины при этом значительно снизилось.

«От 40 до 60% первых украинских военнослужащих, которых мы обучали на французской земле в 2022 году, больше не выходят на связь», — рассказал собеседник журнала.

Он считает, что эти солдаты молчат, потому что скорее всего уже мертвы. Французским инструкторам остается лишь предполагать о судьбе своих украинских учеников, так они не получили никакой конкретной информации по этому поводу. Они обращались к правительству Украины за разъяснениями, но эта тема вызывает у Киева лишь недовольство, поделился собеседник Valeurs Actuelles.

Он также рассказал, что граждане Украины всеми силами пытаются избежать военного призыва, в связи с чем число призванных на военную службу граждан резко снизилось.