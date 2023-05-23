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Во Франции раскрыли самый главный секрет Зеленского

Президент Владимир Зеленский скрывает реальное число жертв среди солдат Вооруженных сил Украины, на сегодня это его главный секрет. Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles, передает URA.RU.

Во Франции раскрыли самый главный секрет Зеленского
© ТАСС

В публикации уточняется, что число погибших и раненых среди украинских солдат резко возросло с конца лета, об этом свидетельствуют все имеющиеся показатели. Число призванных на службу граждан Украины при этом значительно снизилось.

«От 40 до 60% первых украинских военнослужащих, которых мы обучали на французской земле в 2022 году, больше не выходят на связь», — рассказал собеседник журнала.

Он считает, что эти солдаты молчат, потому что скорее всего уже мертвы. Французским инструкторам остается лишь предполагать о судьбе своих украинских учеников, так они не получили никакой конкретной информации по этому поводу. Они обращались к правительству Украины за разъяснениями, но эта тема вызывает у Киева лишь недовольство, поделился собеседник Valeurs Actuelles.

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Он также рассказал, что граждане Украины всеми силами пытаются избежать военного призыва, в связи с чем число призванных на военную службу граждан резко снизилось.

«Например, мы только что узнали, что число студентов за несколько месяцев увеличилось на 82%», — отметил собеседник, пояснив, что этот статус позволяет молодым людям уклониться от мобилизации.

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