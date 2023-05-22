Опрос: Эрдоган может победить во втором туре

Второй тур президентских выборов в Турции может оказаться удачным для действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Areda Survey. Об этом пишет РИА «Новости».

Опрос показал, что за Эрдогана готовы отдать голоса 52,4% опрошенных, за его оппонента от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 47,6%.

Опрос был проведен 20 и 21 мая, в нем приняли участие 10,5 тыс. человек.

По данным агентства, центр периодически проводит опросы общественного мнения по текущим вопросам внутренней и внешней политики.

Предыдущий опрос, проведенный перед первым туром выборов, предсказывал победу в нем действующему главе республики с отрывом в 7%. Вместе с тем, Эрдоган набрал 49,52% голосов, а Кылычдароглу - 44,88%.