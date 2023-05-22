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Опрос: Эрдоган может победить во втором туре

Второй тур президентских выборов в Турции может оказаться удачным для действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Areda Survey. Об этом пишет РИА «Новости».

Опрос: Эрдоган может победить во втором туре
© globallookpress.com

Опрос показал, что за Эрдогана готовы отдать голоса 52,4% опрошенных, за его оппонента от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 47,6%.

Опрос был проведен 20 и 21 мая, в нем приняли участие 10,5 тыс. человек.

По данным агентства, центр периодически проводит опросы общественного мнения по текущим вопросам внутренней и внешней политики.

Предыдущий опрос, проведенный перед первым туром выборов, предсказывал победу в нем действующему главе республики с отрывом в 7%. Вместе с тем, Эрдоган набрал 49,52% голосов, а Кылычдароглу - 44,88%.

Напомним, что второй тур президентских выборов в Турции назначен на 28 мая. Для победы кандидату следует набрать простое большинство голосов.

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