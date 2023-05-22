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Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что одной из основных задач его администрации остается разработка и принятие новой конституции республики. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала TRT.

Эрдоган заявил о планах разработать новую конституцию Турции
© globallookpress.com

"Одной из основных задач остается новая конституция. Мы проведем оценку [наработок по ней] внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса. Если они выступят с предложениями, мы их проанализируем", - сказал он.

Эрдоган считает необходимым для Турции "освободиться от наследия" времени госпереворота. После военного переворота 1980 года в 1982 году была принята новая конституция, которая действует до сих пор, хотя и претерпела значительные изменения.

Турецкий лидер заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов 28 мая страну "ждет полное преображение" и "на будущее будут смотреть по-другому". Многие противники, по его словам, станут "политическими трупами".

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Эрдоган дважды выносил на референдум вопросы по внесению поправок в конституцию. Самое принципиальное изменение было одобрено на всенародном голосовании в 2017 году. Тогда парламентская система управления была заменена на президентскую с упразднением поста премьер-министра и расширением полномочий президента.

Оппозиция критикует Эрдогана за этот шаг и обещает вернуть и усилить парламентаризм в стране, значительно урезав полномочия главы государства.

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