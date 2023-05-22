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В Сирии раскритиковали выступление Зеленского на саммите в Саудовской Аравии

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан раскритиковала выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сирии раскритиковали выступление Зеленского на саммите в Саудовской Аравии
© globallookpress.com

По мнению Шаабан, участие Зеленского в мероприятии оказалось неудачной попыткой западных стран напомнить о своем существовании.

«Присутствие украинского президента Владимира Зеленского на саммите было ничем иным, как неудачной попыткой западных государств, которые хотят оказать доказать, что по-прежнему существуют», – приводит Общественная служба новостей комментарий советника Башара Асада.

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При этом она подчеркнула, что присутствие на мероприятии президента Сирии стало одним из главных событий за последние годы для саммита ЛАГ.

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