В Сирии раскритиковали выступление Зеленского на саммите в Саудовской Аравии

По мнению Шаабан, участие Зеленского в мероприятии оказалось неудачной попыткой западных стран напомнить о своем существовании.

«Присутствие украинского президента Владимира Зеленского на саммите было ничем иным, как неудачной попыткой западных государств, которые хотят оказать доказать, что по-прежнему существуют», – приводит Общественная служба новостей комментарий советника Башара Асада .

При этом она подчеркнула, что присутствие на мероприятии президента Сирии стало одним из главных событий за последние годы для саммита ЛАГ.