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Air Moldova продлила приостановку полетов до 16 июня

Молдавская авиакомпания Air Moldova заявила в понедельник о продлении приостановки полетов до 16 июня.

Air Moldova продлила приостановку полетов до 16 июня
© РИА Новости

"Авиакомпания Air Moldova продлила приостановку полетов до 16 июня 2023 года. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене на адрес электронной почты, указанный при покупке билета. В этом случае пассажир может запросить полный возврат стоимости билета", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее ее руководство выступило с заявлением, что рассчитывает решить свои финансовые проблемы и возобновить полеты с 15 мая.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.

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